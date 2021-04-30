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В Киеве медики подделывали результаты ПЦР-тестов – их вносили в приложение "Дій вдома"

30 апреля, 17:59

Виктория Барановская Виктория Барановская

Работники частных лабораторий выдавали ложные справки о результатах ПЦР-тестов тем, кто не хотел после путешествия за границу быть на самоизоляции

В Киеве разоблачили схему подделки результатов ПЦР-тестов на коронавирус с внесением недостоверных данных в приложение "Дій вдома".

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Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

За данным следствия, группа лиц, вступила в сговор с персоналом нескольких частных медицинских учреждений, подделывала результаты тестов с внесением недостоверной информации в приложение "Дій вдома".

Организаторы разместили рекламу на нескольких онлайн-ресурсах. Они предлагали выдачу срочных справок с отрицательными результатами тестов. Эта услуга была рассчитана для тех, кто недавно вернулся из-за границы и не хочет провести 14 дней на самоизоляции.

Правоохранители установили, что ложные справки о результатах ПЦР-тестов изготовляли в четырех киевских частных лабораториях одной коммерческой структуры. В полиции уже установили несколько сотен человек, которые сдавали тесты в этих клиниках.

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Стоила справка по-разному, цена зависела от срочности выдачи, сума достигала 1 тыс. гривен.

Кроме того, персонал медучреждений вносил сфальсифицированные данные в мобильное приложение "Дій вдома".

Ранее мы сообщали, что Кабинет министров одобрил законопроект о штрафах за нарушение правил самоизоляции (обсервации) для людей, заразившихся коронавирусом.

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