У Києві медики підробляли результати ПЛР-тестів – їх вносили в додаток "Дій вдома"

Працівники приватних лабораторій видавали неправдиві довідки про результати ПЛР-тестів тим, хто не хотів після подорожі за кордон бути на самоізоляції

У Києві викрили схему підробки результатів ПЛР-тестів на коронавірус з внесенням недостовірних даних в додаток "Дій вдома".

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Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, група осіб, вступила в змову з персоналом кількох приватних медичних установ, підробляла результати тестів з внесенням недостовірної інформації в додаток "Дій вдома".

Організатори розмістили рекламу на декількох онлайн-ресурсах. Вони пропонували видачу термінових довідок з негативними результатами тестів. Ця послуга була розрахована для тих, хто недавно повернувся з-за кордону і не хоче провести 14 днів на самоізоляції.

Правоохоронці встановили, що неправдиві довідки про результати ПЛР-тестів виготовляли в чотирьох київських приватних лабораторіях однієї комерційної структури. У поліції вже встановили кілька сотень осіб, які здавали тести в цих клініках.

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Коштувала довідка по-різному, ціна залежала від терміновості видачі, сума сягала 1 тис. гривень.

Крім того, персонал медичних закладів вносив сфальсифіковані дані в мобільний додаток "Дій вдома".

Раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів схвалив законопроект про штрафи за порушення правил самоізоляції (обсервації) для людей, що заразилися коронавірусом.