Русский
$ 27,75
33,64
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

У Києві медики підробляли результати ПЛР-тестів – їх вносили в додаток "Дій вдома"

30 квітня, 17:59

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Працівники приватних лабораторій видавали неправдиві довідки про результати ПЛР-тестів тим, хто не хотів після подорожі за кордон бути на самоізоляції

У Києві викрили схему підробки результатів ПЛР-тестів на коронавірус з внесенням недостовірних даних в додаток "Дій вдома".

Реклама

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, група осіб, вступила в змову з персоналом кількох приватних медичних установ, підробляла результати тестів з внесенням недостовірної інформації в додаток "Дій вдома".

Організатори розмістили рекламу на декількох онлайн-ресурсах. Вони пропонували видачу термінових довідок з негативними результатами тестів. Ця послуга була розрахована для тих, хто недавно повернувся з-за кордону і не хоче провести 14 днів на самоізоляції.

Правоохоронці встановили, що неправдиві довідки про результати ПЛР-тестів виготовляли в чотирьох київських приватних лабораторіях однієї комерційної структури. У поліції вже встановили кілька сотень осіб, які здавали тести в цих клініках.

В тренді
"Герої" чи "наволоч"? У Києві пройде марш пам'яті дивізії СС "Галичина" (опитування)
Реклама

Коштувала довідка по-різному, ціна залежала від терміновості видачі, сума сягала 1 тис. гривень.

Крім того, персонал медичних закладів вносив сфальсифіковані дані в мобільний додаток "Дій вдома".

Раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів схвалив законопроект про штрафи за порушення правил самоізоляції (обсервації) для людей, що заразилися коронавірусом.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Весняна заметіль накрила Київську область (фото)
Весняна заметіль накрила Київську область (фото)Інші новини
У Києві жінці через лікарську помилку видалили матку: гінекологу повідомили про підозру
У Києві жінці через лікарську помилку видалили матку: гінекологу повідомили про підозруІнші новини
Магазин у смартфоні: онлайн-сервіси
Магазин у смартфоні: онлайн-сервіси "АТБ" зроблять процес купівлі простим, безпечним і зручнимІнші новини
Змучила спрага: у Києві десятки котів влаштували потоп у багатоповерхівці
Змучила спрага: у Києві десятки котів влаштували потоп у багатоповерхівціІнші новини
До Києва йдуть сильні заморозки. Коли похолодає?
До Києва йдуть сильні заморозки. Коли похолодає?Інші новини
У Києві досі не перейменували перевулок названий на честь депутата
У Києві досі не перейменували перевулок названий на честь депутата "Єдиної Росії"Інші новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти