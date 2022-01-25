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В Киеве на этой неделе резко изменится погода – прогноз

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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25 января, 17:00
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Температура воздуха сначала снизится до –10 градусов, а затем стремительно начнет повышаться
Потепление в Киеве будет сопровождаться штормовым ветром.
Потепление в Киеве будет сопровождаться штормовым ветром. / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Киеве на этой неделе принесет много осадков. В то же время синоптики прогнозируют и потепление уже в ближайшие дни.

Об этом свидетельствуют данные Gismeteo.

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До конца суток 25 января в столице сохранится мороз. Завтра, 26 января, отметки термометров будут колебаться от -10 до 0 градусов. Такая же температура ожидается и в четверг, 27 января.

Уже в пятницу придут потепления и оттепели. Температура воздуха днем прогреется до +2 градусов, ночью опустится до -4. Ночью будет идти дождь.

На выходных в столице будет относительно тепло – до +2 днем. Однако следует ожидать осложнения погоды из-за сильного ветра – он будет достигать отметки 15 метров в секунду. Выходные будут пасмурные и с мокрым снегом. Обильные осадки прогнозируют на воскресенье, 30 января.

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Как вести себя при штормовом ветре

Следует помнить, что следует быть осторожными в такую погоду. Спасатели советуют плотно закрывать окна домов и квартир, также убрать с балконов предметы, которые могут выпасть на прохожих.

Если же человек оказался на улице во время урагана, то следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.

В случае сильного ветра нужно укрыться в ближайшем доме. Нельзя укрываться под большими деревьями, а также парковать под ними свои автомобили.

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