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В Киеве на Майдане разместили объявление о продаже гаража с телефоном посольства РФ (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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16 февраля, 23:15
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После объявления люди начали звонить на номер и интересоваться предложением
Пока неизвестно, кто устроил такую шутку/Фото: коллаж: "Сегодня"
Пока неизвестно, кто устроил такую шутку/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Киеве неизвестны показали перед камерой на Майдане Незалежности объявление о продаже гаража. Из-за этого на номер, который был указан на рекламе, начали звонить и расспрашивать всю подробную информацию.

Соответствующее видео появилось в TikTok.

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Подробности

В камеру со стримом Reuters с площади показали объявления о продаже гаража, а также номер телефона посольства Российской Федерации.

Впоследствии в посольство начали поступать звонки. Люди спрашивали, действительно ли продают гараж. Кто так пошутил пока неизвестно. После этого инцидента стрим отключили.

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Камера Reuters в центре столицы

Одно из крупнейших британских агентств новостей Reuters в ожидании вторжения РФ включило стрим с Майдана Незалежности в Киеве. Он называется "Вид на площадь Майдан в Киеве на фоне российско-украинского кризиса". Однако украинцам не понравилась такая трансляция.

Руководитель ЛГБТ-организации украинцев в США Proud Ukraine Богдан Глоба считает, что Reuters сделали прямую трансляцию, чтобы "быть первыми, кто покажет бомбардировку Киева"

"Ощущение, что мы снимаем новый сезон "Черного зеркала", только в сюжете вместо свиньи — Россия. Гадко чувствовать, что для большой части мира ситуация в Украине — развлечение. Куча медиабизнесов уже с наслаждением ждет войны, чтобы получить миллионы просмотров… кто-то уже видит Пулицеровскую премию за фото мальчика в трусиках", — написал Богдан Глоба в Facebook.

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