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В Киеве началась метеорологическая весна

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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21 февраля, 15:40
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По данным синоптиков, зима в этом году длилась всего 48 дней
В столицу пришло потепление
В столицу пришло потепление / Фото: Коллаж: Сегодня

Начиная с 6 февраля среднесуточная температура воздуха стабильно превышает 0°С. Это свидетельствует о том, что Киев посетила метеорологическая весна, почти на месяц раньше климатической нормы.

Об этом сообщают данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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"Зима, которая началась 20 декабря и закончилась 5 февраля, длилась всего 48 дней, что на полтора месяца короче средних многолетних показателей и оказалось кратчайшей за историю наблюдений, за исключением 2019-2020 гг., когда она вообще не наблюдалась", – говорится в сообщении.

Учитывая прогноз Укргидрометцентра, среднесуточные температуры и дальше будут положительными.

Рекомендации при сильном ветре

В столице передают плюсовую температуру, но в эти дни ожидается сильный ветер. Что делать:

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  • все окна плотно закрыть;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ней автотранспорт.

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