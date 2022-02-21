В Киеве началась метеорологическая весна

Начиная с 6 февраля среднесуточная температура воздуха стабильно превышает 0°С. Это свидетельствует о том, что Киев посетила метеорологическая весна, почти на месяц раньше климатической нормы.
Об этом сообщают данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
"Зима, которая началась 20 декабря и закончилась 5 февраля, длилась всего 48 дней, что на полтора месяца короче средних многолетних показателей и оказалось кратчайшей за историю наблюдений, за исключением 2019-2020 гг., когда она вообще не наблюдалась", – говорится в сообщении.
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Учитывая прогноз Укргидрометцентра, среднесуточные температуры и дальше будут положительными.
Рекомендации при сильном ветре
В столице передают плюсовую температуру, но в эти дни ожидается сильный ветер. Что делать:
- все окна плотно закрыть;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;
- избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ней автотранспорт.