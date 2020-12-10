В Киеве незаконно установили "инопланетный монолит" (фото)

Те, кто проводил работы по установке рисковали своей жизнью

В Киеве установили, без соответствующих разрешительных документов, монолит на Замковой горе. На "инопланетный монолит" уже составлено предписание.

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Как рассказали сайту "Сегодня" в департаменте благоустройства КГГА сотрудники КП "Киевблагоустройство" выезжали на место и составили предписание.

"Установленный на Замковой горе объект – это малая архитектурная форма. Для ее установки нужно было получить разрешения и пройти определенную процедуру согласований. К нам никто не обращался. Собственник объекта должен предоставить разрешительную документацию, если она есть. Или же демонтировать объект", – рассказали сайту "Сегодня" в департаменте благоустройства КГГА.

Там добавляют, что установить "инопланетный монолит" пришлось выкопать довольно большую яму. Те, кто проводил эти работы рисковали своей жизнью – могли, например, наткнуться на электрокабель.

Отметим, в Украине появился еще один загадочный монолит. Жители Полтавской области обнаружили монолит и у себя. Только в более "интересном" месте – на свалке.

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Ранее мы писали, что тайна появления в Соединенных Штатах загадочных металлических монолитов раскрыта. Арт-группа The most famous artist из Нью-Мексико заявила, что занималась их установкой.

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