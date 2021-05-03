Українська
$ 27,75
33,64
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве объявлено штормовое предупреждение: людей оповестили об опасности

3 мая, 08:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Уже с самого раннего утра в столице сильно задувает. Киевлянам дали советы, что делать при штормовом ветре

Похолодание заходит в Украину с сильным ветром. Сегодня в Киеве синоптики объявили штормовое предупреждение и дали советы киевлянам, как избежать неприятностей.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба КМДА.

"Днем 3 мая в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", – сообщили в городской госадминистрации.

Что нужно делать при сильном штормовом ветре:

В тренде
В Киеве объявлено штормовое предупреждение: людей оповестили об опасности
  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Киевлян призвали звонить на 103 в случае травм, а если заметили падение деревьев и крупных веток – звоните в 101.

Реклама

Апрель в Украине выдался достаточно холодным, иногда даже снежным. В последний месяц весны стоит ожидать температурных качелей (тепло и похолодание будут сменять друг друга) и дождей. "Сегодня" узнали у синоптиков прогноз погоды на май.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Весенняя метель накрыла Киевскую область (фото)
Весенняя метель накрыла Киевскую область (фото)Другие новости
В Киеве женщине из-за врачебной ошибки удалили матку: гинекологу сообщили о подозрении
В Киеве женщине из-за врачебной ошибки удалили матку: гинекологу сообщили о подозренииДругие новости
Курили, пили и задували свечи: подростки
Курили, пили и задували свечи: подростки "отличились" на Пасху в церкви (видео)Другие новости
Измучила жажда: в Киеве десятки котов устроили потоп в многоэтажке
Измучила жажда: в Киеве десятки котов устроили потоп в многоэтажкеДругие новости
В Киев идут сильные заморозки. Когда похолодает?
В Киев идут сильные заморозки. Когда похолодает?Другие новости
Локдаун в Киеве отменяют. Что и когда разрешат
Локдаун в Киеве отменяют. Что и когда разрешатДругие новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять