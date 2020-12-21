В Киеве открыли первый городской Туристско-информационный центр (фото)

В Киеве открыли первый городской Туристско-информационный центр. Он предназначен для информирования о туристических объектах и маршрутах Киева. Услугами Центра могут воспользоваться как гости столицы, так и жители города.
Об этом сообщили в КГГА.
Так, новый центр появился в здании Киевской городской государственной администрации.
"Такие центры в мэриях – обычная практика для европейских городов. Каждый желающий может сюда прийти и узнать необходимую информацию о туристических объектах Киева и об актуальных и интересных экскурсиях. Понятно, что сейчас, в условиях пандемии, туристическая отрасль очень много потеряла. Но, несмотря на это, столица все равно остается популярным городом среди туристов. В частности, за 9 месяцев наш город посетило почти 380 000 иностранцев", - отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.
Отметим, с начала года Киев посетили 1,5 миллиона внутренних туристов, а общий туристический сбор составил 34 миллиона гривен.
Основные функции Туристско-информационного центра:
- предоставление бесплатной справочной информации жителям и гостям столицы о Киеве;
- распространения рекламно-информационной продукции о туристическом потенциале Киева;
- предоставление информации по авиа/железнодорожным сообщениям;
- предоставление информации о культурных и развлекательных мероприятиях, которые проходят в городе;
- продвижение туристических возможностей Киева среди его посетителей.
В период каникул Киев рассчитывает на увеличение количества гостей. Чтобы обеспечить их осведомленность о туристических объектах города, принято решение об открытии Центра накануне праздника.
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Напомним, пандемия коронавируса внесла коррективы во все сферы жизни, в том числе и туристическую. Цены на акции авиакомпаний и круизных компаний выросли, а туроператоры увидели всплеск поисковых запросов и бронирований в 2021 году.
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