В Киеве открыли первый городской Туристско-информационный центр (фото)

С начала года Киев посетили 1,5 миллиона внутренних туристов

В Киеве открыли первый городской Туристско-информационный центр. Он предназначен для информирования о туристических объектах и ​​маршрутах Киева. Услугами Центра могут воспользоваться как гости столицы, так и жители города.

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Об этом сообщили в КГГА.

Так, новый центр появился в здании Киевской городской государственной администрации.

"Такие центры в мэриях – обычная практика для европейских городов. Каждый желающий может сюда прийти и узнать необходимую информацию о туристических объектах Киева и об актуальных и интересных экскурсиях. Понятно, что сейчас, в условиях пандемии, туристическая отрасль очень много потеряла. Но, несмотря на это, столица все равно остается популярным городом среди туристов. В частности, за 9 месяцев наш город посетило почти 380 000 иностранцев", - отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Отметим, с начала года Киев посетили 1,5 миллиона внутренних туристов, а общий туристический сбор составил 34 миллиона гривен.

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Основные функции Туристско-информационного центра:

предоставление бесплатной справочной информации жителям и гостям столицы о Киеве;

распространения рекламно-информационной продукции о туристическом потенциале Киева;

предоставление информации по авиа/железнодорожным сообщениям;

предоставление информации о культурных и развлекательных мероприятиях, которые проходят в городе;

продвижение туристических возможностей Киева среди его посетителей.

В период каникул Киев рассчитывает на увеличение количества гостей. Чтобы обеспечить их осведомленность о туристических объектах города, принято решение об открытии Центра накануне праздника.

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Напомним, пандемия коронавируса внесла коррективы во все сферы жизни, в том числе и туристическую. Цены на акции авиакомпаний и круизных компаний выросли, а туроператоры увидели всплеск поисковых запросов и бронирований в 2021 году.

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