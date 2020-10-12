В Киеве подростка спасли от клинической смерти: перепил энергетических напитков

В субботу днем, 10 октября, на стадионе детско-юношеской футбольной академии "Динамо" 13-летний ​​парень потерял сознание на тренировке – медики забрали в больницу.

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Об этом сообщает "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" в Facebook.

Так, реанимационная бригада, прибывшая на вызов, уже зафиксировала клиническую смерть. Выяснилось, что подросток перед тренировкой употреблял энергетики.

"Благодаря оперативным и профессиональным действиям медиков и успешным реанимационным мероприятиям, юного спортсмена удалось вернуть к жизни", – говорится в сообщении.

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Отметим, после стабилизации состояния парня доставили в больницу.

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Напомним, жители дома по улице Выборгской, 55/13 в столице жалуются, что из-за разрытой ямы возле подьезда к ним отказываются приезжать скорая помощь и такси.

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