Українська
$ 28,21
33,28
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве подростка спасли от клинической смерти: перепил энергетических напитков

12 октября, 11:35

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Парень отключился прямо на тренировке

В субботу днем, 10 октября, на стадионе детско-юношеской футбольной академии "Динамо" 13-летний ​​парень потерял сознание на тренировке – медики забрали в больницу.

Реклама

Об этом сообщает "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" в Facebook.

Так, реанимационная бригада, прибывшая на вызов, уже зафиксировала клиническую смерть. Выяснилось, что подросток перед тренировкой употреблял энергетики.

"Благодаря оперативным и профессиональным действиям медиков и успешным реанимационным мероприятиям, юного спортсмена удалось вернуть к жизни", – говорится в сообщении.

Читайте также: В Киеве коммунальщики кладут асфальт прямо в лужи

В тренде
В Киеве полиция открыла дело из-за автопробега с символикой Азербайджана
Реклама

Отметим, после стабилизации состояния парня доставили в больницу.

Ранее мы писали о том, что в Харькове скорая помощь попала в ДТП – возле станции метро "Дворец спорта" автомобиль Daewoo столкнулся с каретой скорой помощи.

Напомним, жители дома по улице Выборгской, 55/13 в столице жалуются, что из-за разрытой ямы возле подьезда к ним отказываются приезжать скорая помощь и такси.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев реанимация стадион Динамо

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пытался спуститься по канату из простыней: в Киеве разбился мужчина
Пытался спуститься по канату из простыней: в Киеве разбился мужчинаПроисшествия
Киев накроет сильный дождь: горожан предупредили об ухудшении погоды
Киев накроет сильный дождь: горожан предупредили об ухудшении погодыДругие новости
Кулеба, Скалецкая, ведущие и спортсмены: кто идет на выборы в Киевсовет от
Кулеба, Скалецкая, ведущие и спортсмены: кто идет на выборы в Киевсовет от "Слуги народа"Другие новости
Смерть в стоматологическом кресле: в Киеве судят врача
Смерть в стоматологическом кресле: в Киеве судят врачаДругие новости
Стали известны подробности падения дельтаплана в Киевской области
Стали известны подробности падения дельтаплана в Киевской областиПроисшествия
У терминала в аэропорту
У терминала в аэропорту "Борисполь" много скорых: что произошло (видео)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять