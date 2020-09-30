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В Киеве появилась бронзовая мини-скульптура в переходе метро Театральная ( видео)

30 сентября, 15:44

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Ее установили в рамках проекта "Шукай"

В Киеве со входа с улицы Богдана Хмельницкого, 5 на станции метро Театральная теперь можно найти мини-скульптуру "Танцовщики на Театральной", которая посвящена людям, стирающим границы в понятии "возраст".

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Видео с церемонии открытия скульптуры появилось в Facebook на странице куратора проекта "Шукай" Юлии Бевзенко.

Так, идея проекта – танцовщики решают игнорировать правила и могут позволить себе танцевать в большом городе на глазах у прохожих.

"Жизнь продолжается и молодость продолжается, когда ты двигаешься дальше", – говорит организатор проекта Юлия Бевзенко.

История гласит, что в подземном переходе станции метро "Театральная" все началось с одного самодеятельного танцевального коллектива, которому отказали в помещении. Но танцоры, вместо разойтись по домам, "захватили" подземку у входа в станцию метро "Театральная". Вскоре к ним стали присоединяться все желающие и случайные прохожие, так что впоследствии слава о "танцорах на Театральной" разнеслась по всему городу.

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Фото: Громадське радио
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"Киевский метрополитен поддерживает историю города, нам очень приятно стать партнером открытия новой локации", – говорит начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский.

Это уже 27 мини-скульптура "Шукай", установленная в Киеве. "Шукай" является туристическим проектом и рассказывает о символах Киева с помощью маленьких бронзовых скульптур, которые нужно отыскать в городе.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Киеве возле Арки дружбы народов установили мини-скульптуру "Слон" в рамках проекта "Шукай".

А на детской площадке на Позняках установили бетонные скульптуры в виде гигантской черепахи и крокодила.

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Киев скульптура Театральная

Источник: Сегодня

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