В Киеве прошла акция в поддержку политзаключенных Беларуси (фото)

На мероприятие собрались около ста человек

В центре Киева на Майдане Незалежности прошла акция солидарности с политзаключенными в Беларуси.

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Около сотни людей пришли на площадь с белорусскими флагами и вещами с тематической символикой. Также они держали в руках плакаты с надписями "Свободу политзаключенным!", "Свободу Статкевичу" и "Жыве Беларусь".

Участники акции скандировали "Свободу политзаключенным", "Верым, можам, пераможам!", "Жыве Беларусь" и "Слава Украине".

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Тем временем в Беларуси проходит очередная акция протеста "Марш гордости". В центр города уже стянули силовиков и спецтехнику, начались задержания и стычки. ОМОНовцы применили перцовый газ против участников акции и задержали около 50 человек.

Видео: Tut.by

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Также мы писали, что Киев не намерен разрывать дипломатические отношения с Беларусью. Но при этом Украина присоединится к западным санкциям против белорусских чиновников.

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