В Киеве прошла акция в поддержку политзаключенных Беларуси (фото)

В центре Киева на Майдане Незалежности прошла акция солидарности с политзаключенными в Беларуси.
Около сотни людей пришли на площадь с белорусскими флагами и вещами с тематической символикой. Также они держали в руках плакаты с надписями "Свободу политзаключенным!", "Свободу Статкевичу" и "Жыве Беларусь".
Участники акции скандировали "Свободу политзаключенным", "Верым, можам, пераможам!", "Жыве Беларусь" и "Слава Украине".
Тем временем в Беларуси проходит очередная акция протеста "Марш гордости". В центр города уже стянули силовиков и спецтехнику, начались задержания и стычки. ОМОНовцы применили перцовый газ против участников акции и задержали около 50 человек.
Также мы писали, что Киев не намерен разрывать дипломатические отношения с Беларусью. Но при этом Украина присоединится к западным санкциям против белорусских чиновников.
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