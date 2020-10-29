В Киеве СБУ поймала одного из командиров подразделений террористов "ЛНР"

Мужчина устроился на работу в одну из телекоммуникационных структур

В Киеве СБУ разоблачила участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР", который участвовал в боевых действиях против сил АТО.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, он оказался уроженцем Стаханова Луганской области и в 2014 году присоединился к так называемой "народной милиции ЛНР". Его назначили заместителем командира одного из подразделений боевиков.

"Имея высшее инженерное образование, злоумышленник выполнял задачи по обеспечению ремонта бронетанковой и военной автомобильной техники террористических группировок", – говорится в сообщении.

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Мужчина поселился в арендованном помещении в Киеве и устроился на работу в одну из коммерческих структур в сфере предоставления телекоммуникационных услуг, используя подставные документы.

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Сотрудники СБУ обнаружили банковские карты, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами его участия в составе незаконных вооруженных формирований.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы писали, что контрразведка СБУ задержала боевика "ЛНР", который находился в общегосударственном розыске.

Напомним, в Одессе оперативники Госпогранслужбы и СБУ задержали четырех граждан Израиля с более 120 килограммами кокаина.

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Видео: СБУ

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