В Киеве школьники могут вернуться за парты: Кличко назвал условие

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае уменьшения количества заболевших коронавируса в Киеве, 1-4 классы смогут вернуться за парты.
Об этом городской голова сообщил в прямом эфире "Украины 24".
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Как рассказал Кличко, сейчас от родителей поступает множество обращений, чтобы их дети выходили в школу. Но, по словам мэра, власти заботятся о здоровье школьников.
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"Сейчас болеет большое количество школьников, учителей, группы в детсадах закрыты. На сегодняшний день, если не уменьшится количество больных в Киеве, то мы не сможем открыть школы. Если цифра уменьшится, то 1-4 классы выйдут в школу", – подчеркнул Кличко.
В одной области Украины школьники вернутся за парты
С 15 ноября в Черновицкой области возобновляют работу учебные заведения и одновременно действуют все другие ограничительные меры.
К слову, сейчас регион находится в оранжевой зоне карантина.
С 24 октября в Черновицкой области посещение общепита, спортивных, культурных, развлекательных и других учреждений, а также пользование общественным транспортом возможно только при наличии COVID-сертификата, или ПЦР-теста или экспресс-теста, действующий 72 часа.