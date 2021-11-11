В Киеве школьники могут вернуться за парты: Кличко назвал условие

Сейчас от родителей поступает множество обращений, чтобы их дети выходили в школу

В Украине школы начинают работать в прежнем режиме. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае уменьшения количества заболевших коронавируса в Киеве, 1-4 классы смогут вернуться за парты.

Об этом городской голова сообщил в прямом эфире "Украины 24".

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Как рассказал Кличко, сейчас от родителей поступает множество обращений, чтобы их дети выходили в школу. Но, по словам мэра, власти заботятся о здоровье школьников.

"Сейчас болеет большое количество школьников, учителей, группы в детсадах закрыты. На сегодняшний день, если не уменьшится количество больных в Киеве, то мы не сможем открыть школы. Если цифра уменьшится, то 1-4 классы выйдут в школу", – подчеркнул Кличко.

Как в Украине учатся школьники. Фото: коллаж "Сегодня"

В одной области Украины школьники вернутся за парты

С 15 ноября в Черновицкой области возобновляют работу учебные заведения и одновременно действуют все другие ограничительные меры.

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К слову, сейчас регион находится в оранжевой зоне карантина.

С 24 октября в Черновицкой области посещение общепита, спортивных, культурных, развлекательных и других учреждений, а также пользование общественным транспортом возможно только при наличии COVID-сертификата, или ПЦР-теста или экспресс-теста, действующий 72 часа.

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