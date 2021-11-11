Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Україна - Болгарія: онлайн 📲 Операція Цифровізація 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

У Києві школярі можуть повернутися за парти: Кличко назвав умову

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
11 листопада, 20:12
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зараз від батьків надходить безліч звернень, щоб їхні діти виходили до школи
В Україні школи починають працювати у колишньому режимі. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні школи починають працювати у колишньому режимі. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у разі зменшення кількості хворих на коронавірус у Києві, 1-4 класи зможуть повернутися за парти.

Про це міський голова повідомив у прямому ефірі "України 24".

Реклама

Подробиці

Як розповів Кличко, зараз від батьків надходить безліч звернень, щоб їхні діти виходили до школи. Але, за словами мера, влада дбає про здоров'я школярів.

"Зараз хворіє велика кількість школярів, вчителів, групи у дитсадках закриті. На сьогодні, якщо не зменшиться кількість хворих у Києві, то ми не зможемо відкрити школи. Якщо цифра зменшиться, то 1-4 класи вийдуть до школи", – наголосив Кличко.

Як в Україні навчаються школярі. Фото: колаж "Сьогодні"
Як в Україні навчаються школярі. Фото: колаж "Сьогодні"

В одній області України школярі повернуться за парти

З 15 листопада у Чернівецькій області відновлюють роботу навчальні заклади та одночасно діють усі інші обмежувальні заходи.

Реклама

До речі, зараз регіон знаходиться в "помаранчевій" зоні карантину.

З 24 жовтня у Чернівецькій області відвідування громадського харчування, спортивних, культурних, розважальних та інших закладів, а також користування громадським транспортом можливе лише за наявності COVID-сертифікату, або ПЛР-тесту чи експрес-тесту, що діє 72 години.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

9 375

захворіло за тиждень в Києві

-2%

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Поринь в минуле
Що там цікавого?
Щоденник незалежності 🇺🇦
Реальна містика 🎃

Таємниці садиби Якима Сулими у Києві. Ревнивий привид і лякаючий сміх з нізвідки...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.06

Російський рубль (₽)

0.3681

Євро (€)

30.12

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти