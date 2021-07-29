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В Киеве сожгли автомобиль известного блогера (фото)

29 июля 2021 12:44

Виктория Барановская Виктория Барановская

Неизвестные сожгли Range Rover Кошевой возле столичного ЖК "Заречный"

Кошевая заявила, что в последнее время у нее не было никаких конфликтов / Фото: коллаж "Сегодня"

Кошевая заявила, что в последнее время у нее не было никаких конфликтов / Фото: коллаж "Сегодня"

Ночью, 29 июля, в Киеве сожгли автомобиль Range Rover известного блогера и предпринимателя Юлии Кошевой.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел возле ЖК "Заречный" на проспекте Мыколы Бажана. На место сразу же вызвали спасателей ГСЧС, которые оперативно погасили пожар.

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

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По словам пострадавшей, в последнее время у нее не было никаких конфликтов и не было никаких предпосылок.

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

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Фото: dtp.kiev.ua

Правоохранители изъяли записи с камер наблюдения. Они выясняют все обстоятельства ЧП и ищут поджигателя.

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Напомним, ранее полиция сообщила о подозрении поджигателю автомобиля известного журналиста.Злоумышленник подошел ночью к машине с заранее подготовленной легковоспламеняющейся жидкостью и поджег иномарку.

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Кроме того, в Одессе во дворе многоэтажки подожгли три автомобиля. На одной из сгоревших иномарок ездил бывший прокурор Одесской области Максим Вихорь.

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