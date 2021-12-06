В Киеве таксист отказался везти пассажиров из-за украинского языка (видео)

Женщина и мужчина начали оскорблять водителя и угрожать ему

Языковой скандал в киевском такси. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве таксист отказался везти пассажиров из-за того, что женщина заявила, что ненавидит украинский язык. Водитель попросил покинуть салон машины.

Соответствующий ролик опубликовали в Telegram-канале "Реальный Киев".

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Подробности скандала

Во время поездки пассажирка заявила, что ненавидит украинский язык. После этого таксист остановил машину и попросил женщину и ее мужчину покинуть салон. Водитель сказал, что не будет везти их из-за такого отношения к государственному языку.

В результате пассажир начал оскорблять таксиста и угрожать ему.

Водитель еще раз попросил пассажиров покинуть салон и отдал деньги за поездку. В конце мужчина назвал таксиста "националистом" и "тварью".

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"Украинский язык – это насилие": владелец чебуречной в Харькове "влип" в скандал

В Харькове владелец чебуречной спровоцировал очередной языковой скандал. Он отказался отвечать клиентам на украинском языке, а еще сказал что сожалеет потому, что живет в Украине.

В сети появилась информация о том, что владелец общепита на улице Валентиновской 15/17 отказался обслуживать клиента на украинском языке.

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"Для меня и для 99,9% клиентов, которые приходят сюда, необходимость разговаривать на украинском языке – это насилие", – сказал он. Еще "чебуречник" называл украиноязычных "рагулями". А в завершение спора покупатель спросил оппонента, в какой стране он живет, на что последний отреагировал: "Я живу в Украине, к сожалению". Вскоре владелец общепита, который представился Александром, прокомментировал ситуацию корреспонденту Newsroom.

Он утверждает, что многие его слова во время этого конфликта "выдернули из контекста". "Все высосали из пальца. Люди хотели создать конфликт, только я в этом не участвую, я здесь чебуреки готовлю. Просьбы обслужить на украинском языке со стороны клиента не было. Он сделал заказ и просто общался. Я на русском, он на украинском. Мы прекрасно друг друга понимали, разговор был корректным", – рассказал Александр. Дальше клиент спросил, почему владелец общепита не говорит на государственном языке. "Я ответил, что моя лексика на украинском уступает русской, и что я хочу любить украинский язык, а не разговаривать на нем из-под палки", – пояснил Александр. Также он не стал отрицать того, что "сожалеет жить в Украине", "Это мое личное отношение… Мне не нравится поляризация общества на языковой почве. Я имел опыт проживания в стране, где люди говорят на разных языках и прекрасно относятся друг к другу. Потому что хотят", – добавил Александр.

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