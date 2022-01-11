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В Киеве ударят сильные морозы: когда ждать похолодания (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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11 января, 17:00
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На дорогах и тротуарах в городе синоптики прогнозируют гололедицу
Ночью температура воздуха опустится до 14 градусов мороза / Коллаж "Сегодня"
Ночью температура воздуха опустится до 14 градусов мороза / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 12 января, киевлян предупреждают про резкие изменения погоды. На улице начнет холодать.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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В городе затрещит мороз. Ночью температура воздуха опустится до -14 градусов, а днем столбики термометров покажут 12 градусов мороза.

Также на дорогах будет гололедица, а вот существенных осадков не ожидается.

"Есть возможность выгулять самые теплые вещи, проветрить шерстяные вещи на балконах и во дворах, а еще налюбоваться зимними видами", – добавила синоптик.

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Погода в Украине на 12 января. Фото: Наталии Диденко
Погода в Украине на 12 января. Фото: Наталии Диденко

Погода в Украине на Старый Новый год

На Старый Новый Год в Украине синоптики прогнозируют морозы. Также стоит ожидать снег и сильный ветер.

13 января в стране не будет. Небо до самого вечера покроют облака, но иногда будет видно и солнце. Ветер западный 7-12 м/с.

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14 января на западе синоптики прогнозируют от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На востоке ожидается от -1 до -4 градусов.

В северных регионах синоптики обещают до -1 градуса. На юге столбики термометров будут колебаться от 0 до +3 градусов.

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