Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть судьи 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

В Киеве усиленно готовятся к локдану? В школах собирают списки на транспорт

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
13 сентября, 20:09
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кроме того, по информации одного из сотрудников учебного заведения, уже несколько классов в их школе ушли на дистанционное обучение
Ситуация с коронавирусом в городе ухудшается
Ситуация с коронавирусом в городе ухудшается / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве ходят слухи о возможном локдауне. Как стало известно сайту "Сегодня", в понедельник, 13 сентября в некоторых столичных школах уже сформировали списки педагогов для выдачи спецпропусков.

"Как нам объяснило руководство, спецпропуска будут необходимы для проезда в общественном транспорте. Хоть точной даты локдауна никто не назвал, но к нему, похоже, усиленно готовятся", – рассказала нам учитель одной из школ.

По данным педагога, уже несколько классов в их школе ушли на дистанционное обучение.

Вакцинация в школах

Реклама

Уже через неделю в столичных учебных заведениях количество вакцинированных работников школ достигнет 80%.

"Наша первоочередная задача – максимально вакцинировать работников школ, чтобы не останавливать образовательный процесс. На сегодня уже 4 из 10 районов города пересекли отметку в 80 процентов вакцинированных работников школ, еще 4 – почти достигли этой цифры, а еще два района наращивают темпы вакцинации и выйдут на необходимый показатель на следующей неделе. Именно работники образования с ответственностью отнеслись к вакцинации и показали пример ответственного отношения к своему здоровью и здоровью людей, которые рядом", – подчеркнул заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Читайте также:

Реклама

По его словам, реальная заболеваемость среди педагогического состава в школах сейчас составляет менее 0,1%, а среди учеников – 0,004%. Тенденции к ускорению распространения заболеваемости пока нет.

Ранее мы писали, что:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.68

Евро (€)

31.58

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
1 205 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять