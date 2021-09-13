У Києві посилено готуються до локдану? У школах збирають списки на транспорт

Крім того, за інформацією одного зі співробітників навчального закладу, вже кілька класів у їхній школі пішли на дистанційне навчання

Ситуація з коронавірусом в місті погіршується / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві ходять чутки про можливий локдаун. Як стало відомо сайту "Сьогодні", у понеділок, 13 вересня в деяких столичних школах вже сформували списки педагогів для видачі спецперепусток.

"Як нам пояснило керівництво, спецпропуски будуть необхідні для проїзду в громадському транспорті. Хоч точної дати локдауна ніхто не назвав, але до нього, схоже, посилено готуються", – розповіла нам учитель однієї зі шкіл.

За даними педагога, вже кілька класів у їхній школі пішли на дистанційне навчання.

Вакцинація в школах

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Вже через тиждень в столичних навчальних закладах кількість вакцинованих працівників шкіл досягне 80%.

"Наше першочергове завдання – максимально вакцинувати працівників шкіл, щоб не зупиняти освітній процес. На сьогодні вже 4 з 10 районів міста перетнули позначку в 80 відсотків вакцинованих працівників шкіл, ще 4 – майже досягли цієї цифри, а ще два райони нарощують темпи вакцинації і вийдуть на необхідний показник на наступному тижні. Саме працівники освіти з відповідальністю поставилися до вакцинації і показали приклад відповідального ставлення до свого здоров'я та здоров'я людей, які поруч", – підкреслив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

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За його словами, реальна захворюваність серед педагогічного складу в школах зараз становить менше 0,1%, а серед учнів – 0,004%. Тенденції до прискорення поширення захворюваності поки немає.

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