В Киеве ввели комендантский час – Кличко

При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме

Из-за агрессии РФ в Киеве ввели комендантский час / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве ввели комендантский час. Это был вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения необходимый для безопасности жителей столицы.

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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"Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Будет действовать она с 22:00 до 7:00. Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы. Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет", – написал Кличко.

При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме.

"Просьба ко всем киевлянам вовремя возвращаться домой. При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность", – добавил Кличко.

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