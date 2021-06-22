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В Киеве вынесли приговор серийному насильнику – нападал на женщин в Голосеевском парке

22 июня 2021 20:08

Виктория Барановская Виктория Барановская

Мужчина подходил к женщинам сзади, набрасывал им на шею ремень и заставлял пойти с ним в лесополосу, где издевался над жертвами

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 6 июня, Голосеевский районный суд Киева приговорил к 10 годам лишения свободы мужчину, который нападал на женщин в Голосеевском парке и насиловал их.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"При поддержке публичного обвинения Киевской городской прокуратурой судом объявлен обвинительный приговор 45-летнему киевлянину, который совершил изнасилования двух женщин и покушения на изнасилование еще трех (ч. 2 ст. 152 и ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 152 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что злоумышленник орудовал на территории Голосеевского района столицы с середины 2017 года и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления против половой свободы.

"Прокурором в суде доказано, что обвиняемый, прогуливаясь безлюдными местами в вечернее время суток, подыскивал молодых женщин, которые были похожи между собой по внешним признакам. Для достижения преступной цели злоумышленник подходил к ним сзади, набрасывал на шею ремень, после чего, применяя грубую физическую силу, перемещал женщин в лесополосы", – сообщили в прокуратуре.

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Отметим, что обвиняемый своей вины не признал. До вступления приговора в законную силу злоумышленник находится под стражей.

Напомним, ранее в Одесской области бездомный мужчина изнасиловал восьмилетнюю девочку.

Кроме того, в Одессе педофил пытался изнасиловать трехлетнего мальчика. Мужчина проник в квартиру, пока мамы не было дома.

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