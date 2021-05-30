В Киеве заметили летающую тарелку с зеленой фигурой внутри (фото)

Она находится возле Музея авиации, что на улице Медовой – очевидцы уже объяснили, что происходит на самом деле

/ Фото: Сегодня

В Киеве, возле Музея авиации, заметили летающую тарелку, а внутри можно заметить зеленую фигуру.

Реклама

Об этом сообщает "Сегодня".

Очевидцы нам рассказали, что инсталляция находится возле музея уже второй день. А установили ее просто для привлечения внимания. Интересно, что держит тарелку – эвакуатор.

/ Фото: Сегодня

Реклама

Хотя в летающей тарелке на улице Медовой нет ничего таинственного, она удивляет и завораживает жителей Киева.

/ Фото: Сегодня

Ранее мы сообщали, что в Виннице молодая вьетнамская свинка в центре города стала "звездой" соцсетей. Животное не раз самостоятельно гуляло по улице, ему даже дали имя – Юрчик.

Напомним, что в Полтавской области пьяный мужчина предлагал копам взятку – свинью. Однако в полиции рассказали, что на самом деле у водителя свиньи в багажнике авто не было.