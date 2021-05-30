В Киеве заметили летающую тарелку с зеленой фигурой внутри (фото)

/ Фото: Сегодня
В Киеве, возле Музея авиации, заметили летающую тарелку, а внутри можно заметить зеленую фигуру.
Об этом сообщает "Сегодня".
Очевидцы нам рассказали, что инсталляция находится возле музея уже второй день. А установили ее просто для привлечения внимания. Интересно, что держит тарелку – эвакуатор.
/ Фото: Сегодня
Хотя в летающей тарелке на улице Медовой нет ничего таинственного, она удивляет и завораживает жителей Киева.
/ Фото: Сегодня
Ранее мы сообщали, что в Виннице молодая вьетнамская свинка в центре города стала "звездой" соцсетей. Животное не раз самостоятельно гуляло по улице, ему даже дали имя – Юрчик.
Напомним, что в Полтавской области пьяный мужчина предлагал копам взятку – свинью. Однако в полиции рассказали, что на самом деле у водителя свиньи в багажнике авто не было.