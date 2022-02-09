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В Киеве запретят царь-балконы: что грозит нарушителям

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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9 февраля, 17:59
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Документ должен быть рассмотрен на пленарном заседании городского совета
В столице хотят восстановить эстетичный вид исторических домов
В столице хотят восстановить эстетичный вид исторических домов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве планируется запретить пристройку, изменение формы окон и балконов, а также установку кондиционеров на фасадах объектов культурного наследия.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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"Это поможет восстановить эстетичный вид исторических домов, расположенных в центральном историческом ареале города Киева, которые были изуродованы балконами и кондиционерами", – отметил профильный заместитель главы КГГА Владимир Прокопов.

Владельцам таких надстроек будет даваться год на демонтаж
Владельцам таких надстроек будет даваться год на демонтаж / Фото: Сегодня

Что запрещено

  • Под запрет попадут размещение систем кондиционирования воздуха, если они портят архитектурный облик исторического здания.
  • Также не допускается утепление и остекление имеющихся балконов и лоджий, их достройка, расширение и т.д.
  • Кроме того, невозможно расширение имеющихся оконных и балконных проемов, изменение форм и цветов оконных рам и балконных дверей.

"Владельцам таких надстроек будет даваться год на демонтаж. Затем исполнительный орган будет выписывать штраф, и "Киевблагоустройство" будет возвращать зданию исторический вид", – рассказал заместитель председателя КГГА.

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В Киеве сдают в аренду балкон за 4 тысячи

В Киеве на Лесном массиве владелец сдает в аренду комнату-балкон за 4 тысячи гривенв месяц. Объявление появилось в Сети.

После того, как объявление получило огласку, владелец удалил его. Но пользователи успели сделать скриншот. Комнату-балкон мужчина сдавал под ключ и исключительно для девушек.

Ранее мы писали:

КиевКГГАбалкон
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