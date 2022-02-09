У Києві заборонять цар-балкони: які штрафи загрожують порушникам

У Києві планується заборонити прибудову, зміна форми вікон та балконів, а також встановлення кондиціонерів на фасадах об'єктів культурної спадщини.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
"Це допоможе відновити естетичний вигляд історичних будинків, розміщених у центральному історичному ареалі міста Києва, які були понівечені балконами та кондиціонерами", – зазначив профільний заступник голови КМДА Володимир Прокопов.
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Що заборонено
- Під заборону потраплять розміщення систем кондиціонування повітря, якщо вони псують архітектурний вигляд історичної будівлі.
- Також не допускається утеплення та скління наявних балконів та лоджій, їх добудова, розширення тощо.
- Крім того, неможливе розширення наявних віконних та балконних отворів, зміна форм та кольорів віконних рам та балконних дверей.
"Це стане першим кроком у приведенні історичного центру та історичних будівель до ладу", – розповів заступник голови КМДА.
У Києві здають в оренду балкон за 4 тисячі
У Києві на Лісовому масиві власник здає в оренду кімнату-балкон за 4 тисячі гривень у місяць. Оголошення з'явилося в Мережі.
Після того, як оголошення набуло розголосу, власник видалив його. Але користувачі встигли зробити скріншот. Кімнату-балкон чоловік здавав під ключ та виключно для дівчат.
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