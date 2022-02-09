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У Києві заборонять цар-балкони: які штрафи загрожують порушникам

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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9 лютого, 17:59
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Документ має бути розглянутий на пленарному засіданні міської ради
У столиці хочуть відновити естетичний вигляд історичних будинків
У столиці хочуть відновити естетичний вигляд історичних будинків / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві планується заборонити прибудову, зміна форми вікон та балконів, а також встановлення кондиціонерів на фасадах об'єктів культурної спадщини.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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"Це допоможе відновити естетичний вигляд історичних будинків, розміщених у центральному історичному ареалі міста Києва, які були понівечені балконами та кондиціонерами", – зазначив профільний заступник голови КМДА Володимир Прокопов.

Власникам таких надбудов даватиметься рік на демонтаж
Власникам таких надбудов даватиметься рік на демонтаж / Фото: Сьогодні

Що заборонено

  • Під заборону потраплять розміщення систем кондиціонування повітря, якщо вони псують архітектурний вигляд історичної будівлі.
  • Також не допускається утеплення та скління наявних балконів та лоджій, їх добудова, розширення тощо.
  • Крім того, неможливе розширення наявних віконних та балконних отворів, зміна форм та кольорів віконних рам та балконних дверей.

"Це стане першим кроком у приведенні історичного центру та історичних будівель до ладу", – розповів заступник голови КМДА.

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У Києві здають в оренду балкон за 4 тисячі

У Києві на Лісовому масиві власник здає в оренду кімнату-балкон за 4 тисячі гривень у місяць. Оголошення з'явилося в Мережі.

Після того, як оголошення набуло розголосу, власник видалив його. Але користувачі встигли зробити скріншот. Кімнату-балкон чоловік здавав під ключ та виключно для дівчат.

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