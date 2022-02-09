У Києві заборонять цар-балкони: які штрафи загрожують порушникам

Документ має бути розглянутий на пленарному засіданні міської ради

У столиці хочуть відновити естетичний вигляд історичних будинків / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві планується заборонити прибудову, зміна форми вікон та балконів, а також встановлення кондиціонерів на фасадах об'єктів культурної спадщини.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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"Це допоможе відновити естетичний вигляд історичних будинків, розміщених у центральному історичному ареалі міста Києва, які були понівечені балконами та кондиціонерами", – зазначив профільний заступник голови КМДА Володимир Прокопов.

Власникам таких надбудов даватиметься рік на демонтаж / Фото: Сьогодні

Що заборонено

Під заборону потраплять розміщення систем кондиціонування повітря, якщо вони псують архітектурний вигляд історичної будівлі.

Також не допускається утеплення та скління наявних балконів та лоджій, їх добудова, розширення тощо.

Крім того, неможливе розширення наявних віконних та балконних отворів, зміна форм та кольорів віконних рам та балконних дверей.

"Це стане першим кроком у приведенні історичного центру та історичних будівель до ладу", – розповів заступник голови КМДА.

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У Києві здають в оренду балкон за 4 тисячі

У Києві на Лісовому масиві власник здає в оренду кімнату-балкон за 4 тисячі гривень у місяць. Оголошення з'явилося в Мережі.

Після того, як оголошення набуло розголосу, власник видалив його. Але користувачі встигли зробити скріншот. Кімнату-балкон чоловік здавав під ключ та виключно для дівчат.

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