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В Киеве запустили социальное такси для детей с инвалидностью

29 сентября, 16:30

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сейчас используют 12 автомобилей

В Киеве запустили пилотный проект социального такси для детей с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Социальное такси будет перевозить 170 детей с инвалидностью, которые имеют двигательные нарушения, ментальные, то есть те, по которым дети не могут передвигаться в общественном транспорте. Сотрудники такси смогут оказывать первую домедицинскую помощь и имеет в наличии соответствующий набор лекарств.

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Сейчас используют 12 автомобилей, которые оборудованы специальными креплениями для кресел. Также есть несколько резервных автомобилей, которые при необходимости могут выйти на маршруты.

Отметим, в столице почти 12 000 детей с инвалидностью. Из них – около 5 000 требует услуги социального такси.

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Проект в режиме "пилота" будет работать до нового года. Перевозки происходят силами коммунальной организации "Киивмедспецтранс".

Напомним, социальный проект "Шахтера" для детей номинирован на звание лучшего соцпроекта Европы.

В Украине запустили соцпроект для экономии коммунальных услуг, для того, чтобы помочь украинцам начать рационально и экономно использовать энергоресурсы.

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Киев такси КГГА скорая помощь

Источник: Сегодня

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