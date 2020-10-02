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В Киевском метрополитене рассказали, зачем проводят сбор книг

2 октября, 16:57

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Было собрано более 500 книг за месяц

В Киевском метрополитене продолжается сбор книг – за месяц проекта было собрано более 500 изданий.

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Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевского метрополитена" в Facebook.

Так, пассажиры активно участвуют в акции, и приносят совершенно разные по темам и жанрам книги.

Книги могут приносить в любом количестве все желающие. Их сортируют по категориям:

  • для создания новых фондов библиотек в ОТГ и селах;
  • для букроссинга на станциях в метрополитене;
  • для создания с морально устаревших книг артскульптур в библиотеках.

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Чтобы присоединиться, нужно:

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  • провести дома книжную ревизию;
  • посетить администрации метрополитена, оставить там книги. Обращаться к куратору музея Татьяне или оставить книги на охране (для Татьяны).

Музей метро работает в администрации подземки с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00. Обеденный перерыв с 12:30 до 13:30, проспект Победы, 35, станция "Политехнический институт" (вход со стороны парка КПИ). Суббота, воскресенье – выходные.

Также, книги можно приносить в Центральную библиотеку Соломенского района Киева по адресу: ул. Просвещения, 14А. С 11:00 до 19:00 в будни, кроме пятницы, и с 10:00 до 18:00 в выходные.

Напомним, в Британии книжный магазин начал выставлять книги задом наперед – чтобы повысить продажи в карантин.

А в Киеве один из супермаркетов попал в скандал, смотрите в сюжете про книги жалоб:

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Киев библиотека книги метрополитен

Источник: Сегодня

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