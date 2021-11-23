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В киевской мечети прививают от COVID-19, но одну из вакцин запретили

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
23 ноября, 15:50
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За прошлые сутки в Украине 270 258 человек были вакцинированы против COVID-19
Вакцинироваться могут не только местные верующие, но и все желающие
Вакцинироваться могут не только местные верующие, но и все желающие / Фото: Коллаж: Сегодня

В главном храме мусульман в Украине открыли центр массовой вакцинации. В киевской мечети Ар-Рахма теперь могут вакцинироваться все желающие.

Об этом сообщает "ТСН".

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Есть все вакцины, которыми сейчас прививают в Украине, кроме AstraZeneca, потому что в ее составе есть этиловый спирт, а он в исламе запрещен.

"В нашей религии сказано беречь свое здоровье и свою жизнь", – говорят в мечети.

Пока о возможности вакцинироваться в мечети известно не многим, очередей пока нет. Первые вакцинированные – это преимущественно верующие.

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Вакцинация в Украине

За сутки 22 ноября в Украине 270 258 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 79 207 человек, полностью иммунизированы – 191 051 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 12 914 335 человек, из них получили одну дозу – 12 914 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 025 360 человек.

В общей сложности проведено 22 939 693 прививки. 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

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