В киевской мечети прививают от COVID-19, но одну из вакцин запретили

В главном храме мусульман в Украине открыли центр массовой вакцинации. В киевской мечети Ар-Рахма теперь могут вакцинироваться все желающие.
Об этом сообщает "ТСН".
Есть все вакцины, которыми сейчас прививают в Украине, кроме AstraZeneca, потому что в ее составе есть этиловый спирт, а он в исламе запрещен.
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"В нашей религии сказано беречь свое здоровье и свою жизнь", – говорят в мечети.
Пока о возможности вакцинироваться в мечети известно не многим, очередей пока нет. Первые вакцинированные – это преимущественно верующие.
Вакцинация в Украине
За сутки 22 ноября в Украине 270 258 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 79 207 человек, полностью иммунизированы – 191 051 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 12 914 335 человек, из них получили одну дозу – 12 914 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 025 360 человек.
В общей сложности проведено 22 939 693 прививки. 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.
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