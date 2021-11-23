У київській мечеті роблять щеплення від COVID-19, але одну із вакцин заборонили

Минулої доби в Україні 270 258 людей було вакциновано проти COVID-19

Вакцинуватись можуть не лише місцеві віряни, а й всі охочі / Фото: Колаж: Сьогодні

У головному храмі мусульман в Україні відкрили центр масової вакцинації. У київській мечеті Ар-Рахма тепер можуть вакцинуватися усі охочі.

Про це повідомляє "ТСН".

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Є всі вакцини, якими зараз роблять щеплення в Україні, окрім AstraZeneca, бо у її складі є етиловий спирт, а він у ісламі заборонений.

"У нашій релігії сказано берегти своє здоров'я та своє життя" , – кажуть у мечеті.

Поки що про можливість вакцинуватися у мечеті відомо не багатьом, черг поки що немає. Перші вакциновані – переважно віруючі.

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Вакцинація в Україні

За добу 22 листопада в Україні 270 258 людей було вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 79 207 людей, повністю імунізовано – 191 051 людина.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 914 335 людей, з них отримали одну дозу – 12 914 333 особи, повністю імунізовано та отримали дві дози – 10 025 360 людей.

Загалом проведено 22 939 693 щеплення. 88,2% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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