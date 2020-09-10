В Киевской области для пациентов с COVID-19 не хватает коек и медиков

Медики рассказали о проблемах пациентов с подозрением на коронавирус

В больницах Киевской области, не готовой к ослаблению карантина, не хватает мест для пациентов с COVID-19. Также ощущается и нехватка медиков – многие из них переболели коронавирусом, а некоторые – уволились.

Реклама

Так, 93-летнему пациенту с двусторонней пневмонией из Софиевской Борщаговки отказали в госпитализации, сообщает hromadske.

"Сегодня для тех, кто с подозрением, нет ни одного места. – Но у него двусторонняя пневмония, 70% поражения легких, что мне с ним делать, пусть умирает дома? – Я не знаю, что с ним делать, кто его возьмет", – шла речь в разговоре семейного врача и диспетчера Киевской областной станции скорой помощи.

Пациент не проходил ПЦР-тестирование на коронавирус, и диспетчер объяснила врачу, что свободных мест в больницах для людей с подозрением на COVID-19 на тот момент не было.

Отметим, что заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, комментируя ситуацию, заявила, что больницах столичного региона заполнены лишь 38% коек.

Реклама

Между тем, Павел Ковтонюк, экс-заместитель главы Минздрава 2016-2019 годов, отметил, что его источники в больницах опровергают данные официальной статистики.

В свою очередь, врач Центральной районной больницы Киево-Святошинского района Александр Азаров признал, что проблемы с местами для пациентов с коронавирусом действительно есть.

"Сейчас мы можем вместить не более 60 больных, несмотря на то, что в списках заявлено, что у нас 120 коек отведено для пациентов с COVID-19", – сказал он.

Больница принимает пациентов с коронавирусом с самого начала эпидемии и считается самой большой районной больницей в Киевской области. По словам врача, к ним направляют треть пациентов из области. Еще с марта инфекционное отделение было заполнено, поэтому больных начали отправлять в другие отделения.

"Сначала у нас заполнили терапевтическое отделение, потом урологическое. Сейчас остались незаполненными хирургическое и травматологическое, больше класть некуда", - заявил он.

В тренде В Киеве в начале осени зацвели каштаны (фото)

Реклама

Врач добавил, что заполнять два оставшихся отделения нет возможности, поскольку не хватает медицинских работников и необходимого оборудования.

"Сейчас нам не хватает кислородных редукторов (устройство, которое используют для снижения технического давления кислорода) и масок. Кислород есть, он разведенный, но редукторов всего 20-30, а хотелось бы иметь их у каждой койки", – объяснил он.

Кроме того, серьезной проблемой является и нехватка медперсонала – треть сотрудников переболела, часть – уволились.

"Желающих работать в третьем отделении, которое было перепрофилировано, фактически нет. У нас были такие дежурства, когда на четыре отделения работал один врач, иногда даже без медсестры", - говорит Азаров.

По его словам, места для больных с подтвержденным коронавирусом есть, потому что таких пациентов можно класть в одну палату, но с местами для больных с подозрением – проблема.

Реклама

"Была ситуация, когда такой больной был в Софиевской Борщаговке, его не было куда положить, и человека везли в Мироновку или Кагарлык, это 100-120 км от Киева", - добавил врач.

Напомним, ранее мы сообщали, что за месяц в Харьковской области от коронавируса умерли три медика из разных больниц.

А в Одессе еще две больницы начнут принимать людей с подозрением на COVID-19. Это связано с ростом количества пациентов, которые нуждаются в госпитализации.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама