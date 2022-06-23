В Киевсовете приняли решение по укрытиям в школах: что изменится

Война идет и остается угроза ракетных обстрелов столицы Украины

Власти Киева отремонтируют укрытия для школьников. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 23 июня, Киевсовет одобрил решение, которое позволит начать процесс устройства простейших укрытий в тех учебных заведениях столицы, где бомбоубежищ нет. Ведь война идет и остается угроза ракетных обстрелов столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По словам городского головы, необходимо привести в порядок – отремонтировать или отреконструировать, обеспечить необходимыми средствами – укрытие в коммунальных школах и садах.

"Ведь война идет, остается угроза ракетных обстрелов столицы. И мы должны создать безопасные условия и защитить наших детей, учителей и киевлян", – отметил Кличко.

Где искать бомбоубежища в разных городах Украины

Сайт "Сегодня" собрал список адресов бомбоубежищ в больших городах Украины.

Киев

Количество укрытий в столице

3687 цокольных и подвальных помещений;

409 подземных паркингов;

272 подземных перехода;

47 подземных помещений метрополитена;

514 убежищ.

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Полный список укрытий по городам Украины можно посмотреть по ссылке.