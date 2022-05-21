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В одном из районов Киева появится мурал со "Святой Джавелиной"

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21 мая, 02:57
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Только теперь тема – философия войны, объяснил Андрей Андреев
В столице появится мурал со "Святой Джавелиной". Коллаж "Сегодня"
В столице появится мурал со "Святой Джавелиной". Коллаж "Сегодня"

В Киеве на улице Авиаконструктора Антонова, 13, появится новый мурал со "Святой Джавелиной".

Об этом сообщает бывший депутат Киевского городского совета Андрей Андреев на своей странице в Facebook.

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"Несмотря на войну, продолжаем серию муралов на нашей улице. Теперь тема философия – философия войны", – пишет он.

Организацией проекта занимается директор Соломенского рынка Иван Лисовой.

"Благодарю наших друзей художников за предложение именно сейчас воплотить такой проект в жизнь, а Ивану Лисовому за помощь в организации. Мы с большой радостью предложили разместить этот рисунок именно здесь, ведь давно была идея сделать "аллеей муралов" на улице Антонова. Вскоре. Приходите любоваться. Украина победит!", – рассказал Андреев.

Украина получила еще 5 тысяч "Джавелинов"

Ранее стало известно, что к 6 мая в Украину будут поставлены еще 5000 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что "Джавелины" предоставят Украине в рамках военной помощи в борьбе с российской агрессией.

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Потери оккупантов

Российских оккупантов продолжают массово уничтожать на украинской земле. Только за прошлые сутки потери армии РФ составили еще 200 единиц личного состава. Кроме того, оккупанты потеряли один самолет, три танка, 20 боевых бронированных машин и одну крылатую ракету.

С начала масштабного вторжения армия РФ потеряла 28 700 солдат. Кроме того, Вооруженные силы Украины уничтожили 1263 танка.

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ББМ
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