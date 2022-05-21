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В одному з районів Києва з'явиться мурал зі "Святою Джавеліною"

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21 травня, 02:57
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Тільки тепер тема – філософія війни, пояснив Андрій Андрєєв
У столиці з'явиться мурал зі "Святою Джавеліною". Колаж "Сьогодні"
У столиці з'явиться мурал зі "Святою Джавеліною". Колаж "Сьогодні"

У Києві на вулиці Авіаконструктора Антонова, 13 з'явиться новий мурал зі "Святою Джавеліною".

Про це повідомляє колишній депутат Київської міської ради Андрій Андрєєв на своїй сторінці у Facebook.

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Деталі

"Незважаючи на війну, продовжуємо серію муралів на нашій вулиці. Тепер тема філософії – філософія війни", – пише він.

Організацією проекту займається директор Солом'янського ринку Іван Лісовий.

"Дякую наших друзів художників за пропозицію саме зараз втілити такий проект у життя, а Івану Лісовому за допомогу в організації. Ми з великою радістю запропонували розмістити цей малюнок саме тут, адже давно була ідея зробити "алеєю муралів" на вулиці Антонова. Незабаром. Приходьте милуватися. Україна переможе!", – розповів Андрєєв.

Україна отримала ще 5 тисяч "Джавелінів"

Раніше стало відомо, що до 6 травня в Україну буде поставлено ще 5000 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі зазначив, що "Джавеліни" нададуть Україні в рамках військової допомоги у боротьбі з російською агресією.

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Втрати окупантів

Російських окупантів продовжують масово знищувати на українській землі . Тільки минулої доби втрати армії РФ склали ще 200 одиниць особового складу. Крім того, окупанти втратили один літак, три танки, 20 бойових броньованих машин та одну крилату ракету.

З початку масштабного вторгнення армія РФ втратила 28700 солдатів. Крім того, Збройні сили України знищили 1263 танки.

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Дані на 9:00 20 травня
1
Особовий склад 28700
Особовий склад
2
Літаки 204
Літаки
3
Гелікоптери 168
Гелікоптери
4
Танки 1263
Танки
5
ББМ 3090
ББМ
6
Артилерія 596
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
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РСЗВ 200
РСЗВ
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БПЛА 460
БПЛА
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Кораблі/катери 13
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Захисник Маріуполя... Матрос Атанас Іванов - морпіх, 21-річний спортсмен-важкоатлет з Запоріжжя, який неодноразово ставав призером і переможцем змагань. Загинув під час захисту Маріуполя. За героїзм і самовідданість нагороджений орденом "За мужність" (посмертно).

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