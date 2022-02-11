В Украине будет тепло! Прогноз погоды на 11 февраля

Погода в Украине в пятницу, 11 февраля, будет теплой. Однако в некоторых областях ожидаются осадки. Кое-где температура воздуха будет достигать 11 градусов тепла.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня осадки в виде дождя прогнозируют в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Мокрый снег с дождем пройдет в Сумской и Харьковской областях. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.
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На западе столбики термометров будут колебаться от +5 до +9 градусов. На востоке ожидается 4-8 градусов тепла.
В северных регионах – +5-9 градусов. На юге прогнозируют 9-11 градусов выше нуля.
В Киеве осадков не прогнозируют, +5-7 градусов, а в Симферополе тоже будет сухо – 9-11 градусов выше нуля.
Как пережить перепады температуры?
Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.
Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.