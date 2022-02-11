Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💊 Допінговий скандал із РФ 📲 Смартфони для пенсіонерів 🇩🇪 Норманді в Берліні
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

В Україні буде тепло! Прогноз погоди на 11 лютого

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 лютого, 06:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Цього дня у деяких регіонах нашої країни, попри теплу погоду, все ж очікуються опади
Сьогодні в Україні буде "плюсова" температура/Фото: колаж: "Сьогодні"
Сьогодні в Україні буде "плюсова" температура/Фото: колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у п'ятницю, 11 лютого, буде теплою. Однак у деяких областях очікуються опади. Подекуди температура повітря сягатиме 11 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Сьогодні опади у вигляді дощу прогнозують у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Мокрий сніг з дощем йтиме в Сумській та Харківській областях. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від +5 до +9 градусів. На сході очікується 4-8 градусів тепла.

У північних регіонах — +5-9 градусів. На півдні прогнозують 9-11 градусів вище нуля.

Реклама

У Києві опадів не прогнозують, +5-7 градусів, а в Сімферополі теж буде сухо — 9-11 градусів вище нуля.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Реклама

Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їхнє дозування.

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Полетів із України? Де зараз знаходиться бізнесмен Ярославський Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Закон не для всіх: які магазини Києва ігнорують заборону пластикових пакетів (фото) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Загрожує 10 років ув'язнення. У Білорусі завели справу на мера Дніпра Філатова Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

21 032

захворіло за тиждень в Києві

+48%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.88

Російський рубль (₽)

0.3749

Євро (€)

31.88

Doodle Сьогодні
11 лютого. Томас Едісон. Рівно 175 років тому цього дня 1847 року з'явився на світ (фраза, наділена одразу багатьма сенсами!) один із найвидатніших винахідників за всю історію людства…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.88

Російський рубль (₽)

0.3749

Євро (€)

31.88

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти