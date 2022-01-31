В Украину нагрянет снежная погода – прогноз от синоптиков

Погода в Украине во вторник, 1 февраля, в некоторых областях будет снежной. Днем столбики термометров будут колебаться от -1 до +1 градуса. Тепло придет только в три региона – до +6 градусов.
Об этом сообщает Обозреватель.
Синоптики прогнозируют небольшой снег во Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Температура воздуха ночью составит от -2 до -6 градусов, а в Карпатах до -7.
Далее по теме
Днем температура воздуха поднимется до 1 градуса тепла.
В центральных и восточных областях на термометрах будет от -1 до +2 градусов, а осадки не прогнозируются. Тепло ожидается в Одесской, Николаевской и Херсонской областях – до +6.
Погода в Украине 1 февраля. Карта
Морозы в феврале
В течении последнего месяца зимы абсолютный минимум температуры воздуха за всю историю наблюдений составлял 24-39 градусов мороза, на юге Одесского региона и в Крыму – 15-23 градусов мороза.
Абсолютный максимум температуры воздуха – 12-20 градусов тепла, а в южных областях, в Винницкой области и Прикарпатье – местами 21-24 градуса.
Ранее мы писали:
- Погода в Украине: какая будет в феврале и когда придет весна
- Снег будет идти весь день: погода в Киеве 31 января