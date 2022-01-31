В Украину нагрянет снежная погода – прогноз от синоптиков

При этом в центральных и восточных областях на термометрах будет от -1 до +2 градусов

На территории Украины выпадет снег. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Украине во вторник, 1 февраля, в некоторых областях будет снежной. Днем столбики термометров будут колебаться от -1 до +1 градуса. Тепло придет только в три региона – до +6 градусов.

Об этом сообщает Обозреватель.

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Синоптики прогнозируют небольшой снег во Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Температура воздуха ночью составит от -2 до -6 градусов, а в Карпатах до -7.

Днем температура воздуха поднимется до 1 градуса тепла.

В центральных и восточных областях на термометрах будет от -1 до +2 градусов, а осадки не прогнозируются. Тепло ожидается в Одесской, Николаевской и Херсонской областях – до +6.

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Погода в Украине 1 февраля. Карта

Морозы в феврале

В течении последнего месяца зимы абсолютный минимум температуры воздуха за всю историю наблюдений составлял 24-39 градусов мороза, на юге Одесского региона и в Крыму – 15-23 градусов мороза.

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Абсолютный максимум температуры воздуха – 12-20 градусов тепла, а в южных областях, в Винницкой области и Прикарпатье – местами 21-24 градуса.

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