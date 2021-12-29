Ветрено и холодно: прогноз погоды в Киеве на 29 декабря (карта)

В среду, 29 декабря, в Киеве прогнозируют сухую, но морозную погоду. Днем ранее погодные условия были плохие, так как столицу заметало снегом, был туман и гололедица.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня в Киеве осадков не прогнозируют. В столице будет облачно. Столбики термометров будут колебаться от 4 до 6 градусов ниже нуля. Ветер — северо-восточный, 5-10 м/с.
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Украине нужно готовиться к природным катастрофам
В последние годы ощутимо меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.
Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.
Климатические изменения в стране, которые предупреждают о том, что в будущем нас ждут катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как зимнего, так и летнего периода.
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