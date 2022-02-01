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Ветрено, но без осадков: погода в Украине 1 февраля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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1 февраля, 06:00
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В этот день в Украине ожидаются порывы ветра, однако сильного мороза не будет
Осадков в этот день почти не будет/Коллаж: "Сегодня"
Осадков в этот день почти не будет/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине во вторник, 1 февраля, будет без осадков. В этот день сильного мороза ожидать не следует, поскольку температура не опустится ниже -2 градусов. Порывы ветра будут достигать 12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня осадки в виде снега ожидаются только в трех областях — Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.

На западе ожидается от -2 до +2 градусов. На востоке – тоже от 2 градусов мороза до 2 тепла.

В северных регионах прогнозируется от -2 до +3 градусов. На юге будет 4-8 градусов тепла.

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В Киеве осадков не прогнозируют, от -2 до 0 градусов, а в Симферополе тоже будет сухо – 6-8 градусов тепла.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

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Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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