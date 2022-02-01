Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⛔ Криваві "протести" ✌ Розстріли в дніпрі 📋 Як підготуватися до НС 🔔 Загроза війни з Росією
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Вітряно, але без опадів: погода в Україні 1 лютого

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 лютого, 06:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Цього дня в Україні очікуються пориви вітру, однак сильного морозу не буде
Опадів цього дня майже не буде/Колаж: "Сьогодні"
Опадів цього дня майже не буде/Колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у вівторок, 1 лютого, буде майже без опадів. Цього дня сильного морозу очікувати не варто, оскільки температура не опуститься нижче -2 градусів. Пориви вітру сягатимуть 12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Сьогодні опади у вигляді снігу очікуються лише у трьох областях — Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с.

На заході очікується від -2 до +2 градусів. На сході — теж від 2 градусів морозу до 2 тепла.

У північних регіонах прогнозують від -2 до +3 градусів. На півдні буде 4-8 градусів тепла.

Реклама

У Києві опадів не прогнозують, від -2 до 0 градусів, а в Сімферополі теж буде сухо — 6-8 градусів тепла.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Реклама

Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їх дозування.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Через батька? У Харкові донька кримінального авторитета наклала на себе руки Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Боротиметься? Зам Кличка Пантелеєв відповів на підозру поліції – інтерв'ю Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко У Буковелі різко потеплішає? Синоптики дали прогноз на завтра Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
1 лютого. Олександр Селькірк. Рівно 313 років тому британський парусник "Герцог" під командуванням другого капітана Томаса Довера виявив на одному з островів архіпелагу Хуан Фернандес у Тихому океані загубленого шотландського моряка...
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Коронавірус за тиждень

12 406

захворіло за тиждень в Києві

+56%

Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.46

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

31.75

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти