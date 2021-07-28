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Видео с разбиванием элитного алкоголя для TikTok оказалось фейком: что рассказали в магазине

28 июля 2021 1:39

Юлия Безпечная , Людмила Гаврилюк

Подростки на все готовы ради "хайпа", чтобы стать популярными в соцсетях

Парень держит в руках бутылку Glen Grant Rare Vintage 1948 / Фото: коллаж "Сегодня"

Парень держит в руках бутылку Glen Grant Rare Vintage 1948 / Фото: коллаж "Сегодня"

Киевский блоггер во вторник выложил в TikTok ролик, на котором он разбивает бутылку якобы элитного виски, которое стоит 205 тыс. гривен в одном из супермаркетов столицы, а позже даже извинился за свой поступок. Однако, как оказалось, на самом деле никакого ущерба магазину не нанесли – это все обман.

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Об этом новостям "Сегодня" рассказали в магазине, где было снято "скандальное" видео.

По словам администратора Карины Голубничей, ребята действительно разбили какую-то бутылку, но взяли они ее не с полки, а достали из своего рюкзака – это была просто бутафория.

"Это был какой-то или чай, или другой напиток, и они просто достали его из своего рюкзака и разбили в отделе и собрали после себя стекло. Их было трое, и они просто с разных ракурсов снимали на телефоны", – рассказала она.

Все это шестнадцатилетний киевлянин сделал ради "хайпа", чтобы стать популярным в TikTok.

Причем, чтобы ни у кого не возникло сомнений в реальности его поступка, он еще и снял потом видео с извинениями, где со слезами на глазах говорит, что денег для компенсации элитного напитка нет и больше он так делать не будет.

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"Автору выгодно, чтоб на видео реагировали и писали не только хорошие комментарии, но и плохие. Потому что чем больше с твоим видео взаимодействий, чем больше люди пишут, комментируют, пересылают другим людям, делятся видео, тем больше твое видео будет показываться", – пояснила "Сегодня" digital-маркетолог Юлия Салдаева.

А дальнейшие извинения тиктокера – это просто реклама для некоторых телеграмм-каналов, которые и распространяли это видео.

Ранее мы сообщали, что в центре столицы полицейские задержали парня за хулиганство. Он бросил тарелку со взбитыми сливками в полицейского во время службы.

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