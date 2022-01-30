Январь "попрощается" снегопадом? Какую погоду ждать в Киеве

Синоптики предупредили киевлян об ухудшении погоды в столице – каким будет последний день января

В Украине ожидается ухудшение погоды. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Киеве завтра, 31 января, будет облачной на протяжении всего дня. Столицу будет засыпать снегом до вечера. Однако на улице будет 0 градусов, поэтому осадки сразу превратятся в "кашу" на дорогах.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

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Согласно прогнозу, в последний день января до 8 утра температура будет держаться на уровне -1 градус, днем поднимется до нуля. Вечером столбики термометра опустятся до 2 градусов мороза. При этом из-за высокой влажности по ощущениям на улице будет холоднее.

Ветер в городе будет западный, до 4,1 м/с.