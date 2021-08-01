Желтый уровень опасности – Киев и область накроют ливни с грозами

Дождь в Киеве / Фото: Укринформ
В Киеве и области объявили желтый уровень опасности – синоптики предупредили о ливнях с грозами.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
1 августа днем в области температура будет колебаться в пределах +29-31 градусов, а ночью столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов. Ветер ожидается южный.
Несмотря на то, что днем Киев и область накроют дожди, ночью осадков синоптики не прогнозируют.
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