Жители старинного дома в центре Киева восстали против застройки

Люди жалуются, что ведущееся по-соседству строительство разрушает их здание

Жители столетнего трехэтажного дома в центре Киеве жалуются на то, что их здание разрушается из-за застройки по соседству.

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Трещина на фасаде, обваливается кирпич, на стенах в квартирах – щели. Местные жители убеждены – уже сейчас их дом в аварийном состоянии и жить там опасно.

Фасад паутиной покрыли трещины. Над окном третьего этажа вообще обвалилась кирпич. Такие последствия строительства по соседству, говорят те, кто живет в доме.

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Строительные работы продолжаются за забором вплотную к трехэтажному зданию. Когда на нем появилась первая трещина, сам застройщик установил маячок, чтобы видеть, разрушится ли дальше. Но когда и на нем пошли трещины, рассказывают местные жители, застройщик все равно продолжил бить сваи.

Ксения Ефремова говорит, что вынуждена переехать в съемное жилье. Оставаться дома, мол, стало опасно – разрушение добрались до квартир.

"Отходит плитка, она поднялась, отходит, трескается. Это не очень приятно, когда у тебя качается дом и ты думаешь, упадет потолок или нет", – говорит владелица квартиры Ксения Ефремова.

В сплошных трещинах и подъезд.

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Потолок поврежден, со стен посыпалась штукатурка. А на кухне Андрея Пятыгина образовалась сквозная щель.

"Стена с моей стороны начала отходить, и видно все кухонные принадлежности было. Вот тут я могу даже палец засунуть", – показывает Андрей Пятыгин.

Жители дома искали спасения во властных кабинетах. Писали обращения в мэрию, архитектурно-строительную инспекцию. Даже в полицию. Но говорят, что результата это не принесло. Пытались решить конфликт и напрямую с застройщиком.

"Нам обещали, что пойдут на встречу, что они или отремонтируют, или будут строить иначе, может даже выкупят наши квартиры. Но этого всего не произошло. Мы ждали с мая, нам сказали еще ждать, но мы еще ждать не можем", – рассказывает Андрей Пятыгин.

Дважды выезжали на место строительства, и проверки не провели, потому что никого не застали. Так ответили на запрос новостей "Сегодня" в департаменте архитектурно-строительного контроля Киева. Объясняют, что приглашение департамента на встречу застройщик с подрядчиком проигнорировали, а с марта Кабмин вообще забрал у департамента право на проверки.

"На сегодня у органов государственного архитектурно-строительного контроля отсутствуют правовые основания для осуществления мер государственного архитектурно-строительного контроля", – ответила исполняющая обязанности директора департамента по вопросам подержанного архитектурно-строительного контроля города Киева Оксана Попович.

Поэтому журналист "Сегодня" звонит директору компании, которая строит в центре бизнес-центр, чтобы спросить – почему строительство разрушает соседнюю трехэтажку.

"Наберите меня, пожалуйста, завтра после обеда и мы договоримся", – ответили на том конце провода.

И хотя трубку директор взял, на следующий день к нему дозвониться уже не вышло.

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О подрядчике информации немного. Из открытых источников известно, что компания – молодая, четыре года на столичном рынке новостроек. Стартовый капитал только тысяча гривен.

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Единственный шанс жителей трехэтажки остановить строительство, которое разрушает их дома, и получить компенсацию – судебная волокита, говорят юристы.

"Они должны провести соответствующее исследование, установить факт наличия понесенного ущерба. Выставляются соответствующие маячки, которые будут фиксировать, будут ли расходиться на миллиметры или еще меньшее расстояние эти трещины, увеличиваться или появляться новые", – объясняет юрист Александр Дульский.

Если экспертиза признает дом аварийным, застройщик должен расселить людей за свой счет, говорят юристы.

Ранее "Сегодня" писали о скандальной застройке на Обсерваторной горке в Киеве и протестах местных жителей по этому поводу.

Также мы сообщали о том, что киевляне забили тревогу из-за стройки возле метро "Дарница".

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