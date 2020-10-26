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Ажиотаж начнется вечером: куда и как свозят бюллетени с участков в Киеве

26 октября, 16:53

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

В помещениях, куда свозят избирательную документацию, дежурят наряды полиции

Члены участковых комиссий продолжают свозить документацию в теризбиркомы с результатами местных выборов. В некоторых регионах образовались огромные очереди. "Сегодня" решили узнать, как обстоят дела в Киеве. Наши корреспонденты отправились к Печерской районной администрации. Сюда свозят документацию из 50 участков.

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Длинных очередей и ажиотажа здесь не наблюдается. Представители участковых избирательных комиссий, с которыми пообщались "Сегодня", говорят, что приехали утром, бюллетени привезли в ящиках. Стали в очередь и теперь ждут своего часа, чтобы их передать в районный участок. "Сегодня" насчитали в холле администрации около двух десятков ящиков с бюллетенями. Работники говорят – ждут ажиотажа ближе к вечеру, а то и ночью, когда все голоса на территориальных участках будут подсчитаны и бюллетени начнут массово везти сюда. Также здесь дежурят несколько нарядов полицейских.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как в Харькове во время сдачи бюллетеней члену одной из УИК стало плохо.

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Также мы писали о том, как прошла ночь подсчетов голосов на участках.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Киев местные выборы выборы 2020

Источник: Сегодня

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