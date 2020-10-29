Больше всего денег на предвыборную кампанию потратила Ирина Верещук

25 октября в Украине состоялись местные выборы. В Киеве больше всего денег на свою предвыборную кампанию потратила кандидат на должность мэра Ирина Верещук. За ней следует Сергей Притула и Андрей Пальчевский.

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Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Так, Ирина Верещук, которая баллотировалась от партии "Слуга народа", отчиталась о поступлении и использовании средств избирательного фонда – она потратила на кампанию 22 млн 143 тыс. 753 грн.

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Когда, например, на текущий счет избирательного фонда Сергея Притулы (политическая партия "Голос") поступило 13 млн 352 тыс. 594 грн.

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На третьем месте Андрей Пальчевский (политическая партия "Победа Пальчевского") – на его счет поступило 2 млн 582 тыс. 400 грн.

Отметим, что на вебсайте Киевской городской ТИК обнародованы промежуточные финансовые отчеты только 8 из 20 кандидатов на должность киевского городского головы: Александра Попова, Ирины Верещук, Сергея Притулы, Андрея Пальчевского, Николая Томенко, Сергея Гусовского, Егора Фирсова и Михаила Поживанова.

Ранее мы писали, в каких городах будет второй тур выборов.

Как сообщали новости "Сегодня", на местных выборах 25 октября отмечена самая низкая явка в истории Украины.

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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