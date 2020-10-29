ЕС может остановить финансирование МОН из-за действий Шкарлета

Представительство ЕС обратилось к Сергею Шкарлету и напомнило о безвозвратной помощи Украине в сфере образования и науки. А также предостерегло разрушать проведенные реформы.

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Общая стоимость финансирования составляет более 200 млн евро, сообщает "Европейская правда".

Фото lb.ua

ЕС считает важным сохранить шесть директоратов МОН с высокооплачиваемыми сотрудниками.

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"Мы призываем вас продолжать надлежащую работу этих структур и усиливать их роль в министерстве... Любой откат достигнутого ранее успеха в реформах, несомненно, вызовет нашу озабоченность и может подорвать сотрудничество, которое воспринимаем как успешное и стремимся продолжать — в том числе, возможно, через новые программы помощи в рамках реформы госслужбы", — говорится в письме западных партнеров к Сергею Шкарлету.

Ранее МОН предоставил правительству документ, который предусматривал реорганизацию (ликвидацию) всех директоратов. Предложенные Шкарлетом изменения нарушали обязательства Украины, поэтому проект отклонили.

Напомним, 25 июня правительство назначило Сергея Шкарлета заместителем министра образования на науки и одновременно возложило на него обязанности и.о. министра. Решение было принято вопреки общественной критике. Между тем Верховная Рада так и не проголосовала за утверждение Сергея Шкарлета в должности министра.

Ранее мы писали, что на зарплаты учителям в Украине в 2021 году выделят 102,5 млрд гривен. Кроме того, педагоги акцентируют внимание на том, что дискутировать надо не о 12 или 10 годах школьного обучения, а о содержании учебных программ, которые сегодня на 90% не соответствуют возрастной категории учащихся.

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