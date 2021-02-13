Киев дополнительно закупит 1 млн доз вакцины от коронавируса

Вакцины будут закуплены помимо тех доз, которые обеспечит Министерство здравоохранения

Киев планирует закупить дополнительно 1 млн доз вакцин от коронавируса.

Реклама

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, вакцины будут закуплены помимо тех доз, которые обеспечит Министерство здравоохранения.

Читайте также: Сколько украинцев готовы к вакцинации от коронавируса – опрос

"Миллион доз вакцин в ближайшее время, надеюсь, мы купим", – заявил Мондриевский.

Реклама

Он отметил, что государство и местные органы власти должны работать сообща.

Напомним, иммунолог объяснил, почему иммунитет к COVID-19 в Украине вырабатывается "диким" образом

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама