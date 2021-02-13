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Киев дополнительно закупит 1 млн доз вакцины от коронавируса

13 февраля, 00:16

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Вакцины будут закуплены помимо тех доз, которые обеспечит Министерство здравоохранения

Киев планирует закупить дополнительно 1 млн доз вакцин от коронавируса.

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Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, вакцины будут закуплены помимо тех доз, которые обеспечит Министерство здравоохранения.

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"Миллион доз вакцин в ближайшее время, надеюсь, мы купим", – заявил Мондриевский.

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Он отметил, что государство и местные органы власти должны работать сообща.

Напомним, иммунолог объяснил, почему иммунитет к COVID-19 в Украине вырабатывается "диким" образом

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Киев вакцина коронавирус
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