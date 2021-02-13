Київ додатково закупить 1 млн доз вакцини від коронавірусу

Київ планує закупити додатково 1 млн доз вакцин від коронавірусу.
Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".
За його словами, вакцини будуть закуплені крім тих доз, які забезпечить Міністерство охорони здоров'я.
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"Мільйон доз вакцин найближчим часом, сподіваюся, ми купимо", – заявив Мондрієвський.
Він зазначив, що держава і місцеві органи влади повинні працювати спільно.
Нагадаємо, імунолог пояснив, чому імунітет до COVID-19 в Україні виробляється "диким" чином.
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