Київ додатково закупить 1 млн доз вакцини від коронавірусу

Вакцини будуть закуплені крім тих доз, які забезпечить Міністерство охорони здоров'я

Київ планує закупити додатково 1 млн доз вакцин від коронавірусу.

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Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

За його словами, вакцини будуть закуплені крім тих доз, які забезпечить Міністерство охорони здоров'я.

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"Мільйон доз вакцин найближчим часом, сподіваюся, ми купимо", – заявив Мондрієвський.

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Він зазначив, що держава і місцеві органи влади повинні працювати спільно.

Нагадаємо, імунолог пояснив, чому імунітет до COVID-19 в Україні виробляється "диким" чином.

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