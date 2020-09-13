Українська
$ 27,9
33,07
  1. Новости в Киеве
  2. Власть

Кличко на мотоцикле заглох в центре Киева: видео, как мэр заправлялся из баклажки

13 сентября, 10:20

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Киевский градоначальник попал в неприятную ситуацию прямо посреди дороги в Киеве

Известный любитель мотоциклов мэр Киева Виталий Кличко неожиданно заглох в центре Киева. Оказалось – закончился бензин.

Реклама

"Буквы" показали видео, как водитель Range Rover помог заправиться столичному градоначальнику прямо на дороге.

Киевский мэр ехал по центру города на шикарном мотоцикле, но неожиданно случилась проблема – заглох посреди дороги, у него, как оказалось, был пустой бак. Тут ему на помощь пришел водитель Range Rover… с баклажкой бензина, чтобы заправить мотоцикл.

"Буквы" отмечают, что Кличко заправлялся из пластиковой бутылки, что запрещено нормами безопасности, поскольку пластик имеет свойство накапливать статическое электричество. Искра может образоваться при трении горючей жидкости о стенки пластиковой тары, что может стать причиной возгорания.

В тренде
В Киеве установят новую скульптуру архистратига Михаила: Кличко назвал сроки (видео)

Как сообщали новости "Сегодня", мэра Киева нередко можно увидеть то на велосипеде, то на байке. Например, Кличко на мотоцикле проверял ремонт киевских дорог.

Реклама

Напомним, что в столице уже началась избирательная кампания в борьбе за кресло мэра Киева, в которой участвует и действующий градоначальник. На днях его соперница, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук вызвала Кличко на дебаты.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев Виталий Кличко мотоциклы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Школы на карантине: что происходит в Киеве
Школы на карантине: что происходит в КиевеВласть
Кличко на мотоцикле заглох в центре Киева: видео, как мэр заправлялся из баклажки
Кличко на мотоцикле заглох в центре Киева: видео, как мэр заправлялся из баклажкиВласть
"Слуга народа" вызвала Кличко на дебаты: А был ли мэр эффективен?Политика
У зараженных коронавирусом болезнь стала протекать тяжелее – Кличко
У зараженных коронавирусом болезнь стала протекать тяжелее – КличкоДругие новости
Хищения в
Хищения в "Борисполе": бывшему директору назначили более пяти миллионов залогаВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять