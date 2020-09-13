Кличко на мотоцикле заглох в центре Киева: видео, как мэр заправлялся из баклажки

Киевский градоначальник попал в неприятную ситуацию прямо посреди дороги в Киеве

Известный любитель мотоциклов мэр Киева Виталий Кличко неожиданно заглох в центре Киева. Оказалось – закончился бензин.

Реклама

"Буквы" показали видео, как водитель Range Rover помог заправиться столичному градоначальнику прямо на дороге.

Киевский мэр ехал по центру города на шикарном мотоцикле, но неожиданно случилась проблема – заглох посреди дороги, у него, как оказалось, был пустой бак. Тут ему на помощь пришел водитель Range Rover… с баклажкой бензина, чтобы заправить мотоцикл.

"Буквы" отмечают, что Кличко заправлялся из пластиковой бутылки, что запрещено нормами безопасности, поскольку пластик имеет свойство накапливать статическое электричество. Искра может образоваться при трении горючей жидкости о стенки пластиковой тары, что может стать причиной возгорания.

Как сообщали новости "Сегодня", мэра Киева нередко можно увидеть то на велосипеде, то на байке. Например, Кличко на мотоцикле проверял ремонт киевских дорог.

Реклама

Напомним, что в столице уже началась избирательная кампания в борьбе за кресло мэра Киева, в которой участвует и действующий градоначальник. На днях его соперница, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук вызвала Кличко на дебаты.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама