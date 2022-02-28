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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Власть

Кличко запретил продажу алкоголя в Киеве и предупредил спекулянтов

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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28 февраля, 20:27
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С 1 марта вступают в силу новые запреты для киевлян
Виталий Кличко запретил продажу алкоголя
Виталий Кличко запретил продажу алкоголя / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 марта в Киеве не будут продавать алкоголь. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"С завтрашнего дня в столице строго запрещается продажа алкогольных напитков. Совершенно!" — написал он.

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Также мэр призвал предпринимателей не задирать цены на товары.

"Отдельно обращаю внимание владельцев магазинов и сетей, аптек по цене на продукты, товары первой необходимости и лекарства: Не повышайте цены, пользуясь ситуацией. Ибо это, во время войны, — не лучше мародерства", — заявил Кличко.

Ранее сообщалось, что комендантский час в Киеве с 28 февраля будет продолжаться с 20:00 до 07:00, сообщили в КГГА.

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Обстановка 28 февраля

Сегодня оккупанты устроили сильнейший обстрел Харькова из Градов. В результате десятки людей погибли и еще сотни ранены. Кроме того, вечером был совершен авианалет на Киев.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города ракетами, от их рук погибли уже 16 детей.

Оккупанты разбомбили город на Харьковщине – пострадали жилые дома и больница. В Балаклее местные жители практически не выходят из укрытий.

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Генеральный штаб озвучил количество уничтоженной техники и солдат оккупанта после четырех дней полномасштабной войны. Количество уничтоженной техники уже превышает тысячу единиц, а живой силы – больше пяти тысяч.

ВСУ под Киевом разнесли около 200 единиц техники Российской Федерации.

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