Кличко заборонив продаж алкоголю у Києві та попередив спекулянтів

З 1 березня набувають чинності нові заборони для киян

/ Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 березня у Києві не продаватимуть алкоголь. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

"Від завтра в столиці суворо забороняється продаж алкогольних напоїв. Зовсім!" — написав він.

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Також мер закликав підприємців не задирати ціни на товари.

"Окремо звертаю увагу власників магазинів і мереж, аптек щодо ціни на продукти, товари першої необхідності і ліки: Не підвищуйте ціни, користуючись ситуацією. Бо це, під час війни, – не краще за мародерство", — заявив Кличко.

Раніше повідомлялося, що комендантська година у Києві з 28 лютого продовжуватиметься з 20:00 до 07:00, повідомили у КМДА .

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Обстановка 28 лютого

Сьогодні окупанти влаштували сильний обстріл Харкова з Градів. В результаті десятки людей загинули та ще сотні поранені. Крім того, увечері було здійснено авіаналіт на Київ.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста ракетами. від їхніх рук загинуло вже 16 дітей.

Окупанти розбомбили місто на Харківщині – постраждали житлові будинки та лікарня. У Балаклії місцеві жителі практично не виходять з укриттів.

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Генеральний штаб озвучив кількість знищеної техніки та солдатів окупанта після чотирьох днів повномасштабної війни. Кількість знищеної техніки вже перевищує тисячу одиниць, а живої сили – понад п'ять тисяч.

ЗСУ під Києвом рознесли близько 200 одиниць техніки Російської Федерації.